/ / Engel passa para a semifinal do campeonato regional de Guarantã do Norte

Na tarde de sábado (28/10) dois jogos foram realizados pelas quartas de finais do campeonato regional de futebol que está acontecendo no estádio Macedão em Guarantã do Norte. O campeonato está sendo realizado pela administração do estádio em parceria da coordenação municipal de desportos.





No primeiro jogo da tarde a equipe da Fazenda Bom futuro, venceu o seu adversário a equipe da Força Esporte Clube. Faltando menos de 10 minuto para acabar o primeiro tempo o goleiro Cidinho do time da Fazenda, foi expulso, por ter agredido o atacante do Força, mas isso não abateu a Fazenda, pelo contrário foi o combustível para que a equipe com um jogador a menos goleasse o seu adversário e passar para a próxima fase.





No jogo de fundo foi a vez da equipe da Engel carimbar a sua passagem para disputar a semifinal, ao vencer o seu adversário a equipe do transaragão. O jogo foi equilibrado até os 25 minutos do segundo tempo. Com a saída do jogador Ocimar, que deixou o campo de jogo sentido cansaço, com isso a zaga ficou desguarnecida e a equipe adversária soube aproveitar e ampliar o placar.

confira o placar das duas partidas:

07 X 00 Força E. C. Fazenda bom futuroForça E. C.

07 X 03 Transaragão. EngelTransaragão.

Jogo de domingo (29/10)

Matupá X Unidos da Pascoa;

Terra Nova do Norte X Juventus.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)