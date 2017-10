/ / Enfermeiros denunciam 'caos' e sujeira nas UPAs e policlínicas

Enfermeiros, técnicos em enfermagem, maqueiros e outros profissionais da saúde estão denunciando "caos" em 3 policlínicas e 2 UPAs que compõem a rede de atendimento na capital.

Diante da falta de condições de trabalho e também insatisfeitos com a remuneração, ameaçam fazer greve.

Um grupo de mais de 400 profissionais diz estar enfrentando na rotina dos plantões escassez e falta de luvas, gazes, soro e seringa, entre outros materiais básicos, além de medicamentos também usados na rotina, como Novalgina.

Uma situação que agravou o quadro é que empresa de limpeza terceirizada suspendeu nesta quarta-feira (25) os serviços e já tem acúmulo de sujeira nas unidades. O motivo da suspensão seria falta de pagamento.

Outro problema denunciado é a paralisação da obra da Policlínica do Verdão, que também seria por falta de pagamento.

Uma preocupação dos funcionário é ainda o fato de estar faltando vaga na UTI do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC) e responsáveis pela regulação de pacientes estariam "segurando" alguns em UPAS. O risco apontado pelos denunciantes disso, principalmente com a suspensão do serviço de limpeza, é contaminação hospitalar, além da estrutura que não é igual a de uma unidade intensiva.

"A saúde está um tremendo caos", reclama um enfermeiro, que não quis se identificar por medo de perder o emprego.

Segundo ele, o sindicato da classe vai chamar assembleia geral e não está afastada a deflagração de uma greve.

Já adianta que não há motivo político partidário para esta movimentação, que surge da angústia de quem vive estes dramas. "Desfaio autoridades a passarem um dia nessas unidades para ver o que tem acontecido nelas, só improviso".

A Secretaria Municipal de Saúde (SES) foi questionada sobre esta situação, mas não deu retorno até o fechamento desta matéria.

Por: Gazeta Digital