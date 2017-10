/ / Em MT, mulher é presa tentando entrar em presídio com droga escondida na vagina

Juliana Ferreira Bifi, 25 anos foi presa em flagrante após tentar entrar na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, (200 km de Cuiabá, capital de MT) com 200 gramas de cocaína dentro da vaginal. O caso ocorreu neste domingo (1/10) no horário de visita no local.

Os agentes penitenciários receberam informações de que a jovem tentaria entrar com entorpecentes na unidade prisional, assim que ela chegou, a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames médicos, e identificaram o entorpecente no corpo da mulher.

A jovem relatou que levaria a droga para o marido, juntamente com um valor de R$ 1650 mil, recebidos em Pedra Preta. Seu namorado é o recuperando Antônio Gomes Sousa Neto. Ainda, segundo ela, Antônio venderia a droga dentro da unidade prisional. Após procedimentos, a mulher foi presa e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis e posteriormente para Cadeia pública Feminina de Rondonópolis.

A mata grande disponibiliza o número do Disque Denúncia (66) 9 9958-5837 para informações sobre ilícitos na unidade.

Por: Centroeste News / AgoraMT