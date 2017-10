/ / Em Guarantã do Norte, policia prendeu acusados de tentativa ha assalto a cliente do Sicredi, mas juiz manda soltar

O juiz da comarca de Peixoto de Azevedo Evandro Juarez Rodrigues que está substituindo o Juiz de Guarantã do Norte concedeu o alvará de soltura para Leandro Silva e Alex Patrick Oliveira, acusados de uma tentativa de assalto na data de hoje (27/10) dentro da agencia Sicredi.

Segundo o Juiz Evandro Juarez, o mesmo não observou os requisitos formais mínimos a sua validade, a ausência da realização do corpo de delito dos dois suspeitos, causando assim o relaxamento da prisão em flagrante de Leandro Silva e Alex Patrick Oliveira, determinando assim o alvará de soltura para ambos.

Leandro Silva e Alex Patrick Oliveira confessaram a tentativa de assalto hoje pela manhã na agencia Sicred.

O CASO

Por volta das 12 horas desta sexta-feira, a polícia civil de Guarantã do Norte foi informada pelo 197, onde o informante relatava que haviam dois elementos em atitudes suspeitas nas proximidades da Agência Sicredi. De imediato a equipe de investigadores se deslocaram até o local informado.

Ao adentrar no interior do banco, os policiais avistaram Alex Patrick Oliveira Barros de 24 anos próximos aos caixas eletrônicos. Ao aborda-lo, os policiais encontraram uma pistola na cintura do mesmo. Foi dada a voz de prisão para Alex Patrick e conduzido para a viatura policial.

Logo após os policiais entrarem na viatura, os mesmos receberam a informação que o comparsa de Alex Patrick estava em uma motocicleta Honda Bros de cor preta. Ao fazer diligencias para localizar o segundo suspeito, os policiais encontraram a motocicleta estacionada em frente a um restaurante perto do banco.

Ao fazer a checagem da motocicleta, foi constado que a mesma era produto de um roubo no ultimo dia 12 em Guarantã do Norte.

Em conversa com Patrick, o mesmo confessou que seu comparsa é seu cunhado e ambos estavam esperando a chegada do funcionário de um Supermercado com o malote de dinheiro para efetuar o roubo.

De imediato os policiais se deslocaram até a residência da sogra de Patrick no bairro Araguaia I, juntamente com a equipe do GOE (Gerencia de Operações Especiais), onde os policiais obtiveram êxito em localizar e prender o segundo suspeito, Leandro Silva de 23 anos.

Ambos os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de policia civil para os demais procedimentos

Por O Território