/ / Em Guarantã do Norte menores são detido por populares ao tentarem furtar residencia

A Policia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi acionada via 190 por volta das 12h50min desta quarta-feira (04/10), onde o informante relatava que dois elementos tentaram invadir uma residência no bairro Cotrel, porém foram detidos por populares.

Os vizinhos imobilizaram os dois menores infratores até a chegada dos policiais.

De imediato a policia militar se fez presente juntamente com a equipe da força tática que deu apoio na ocorrência, sendo que os infratores da lei são dois menores, ambos com vasto histórico no mundo do crime, os suspeitos foram encaminhados à delegacia de policia civil para as demais providências.

