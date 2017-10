/ / Em Guarantã do Norte homem leva marretada no rosto por causa de volume do som alto

A Policia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi acionada via 190 na tarde desta quarta-feira (04/10), por volta das 12h40min, informando que no antigo clube albatroz havia ocorrido uma tentativa de homicídio onde o suspeito havia desferido um golpe de marreta no rosto da vítima.

Ao chegar no local os policiais se depararam com a vítima sendo socorrida pelos familiares e de acordo com as testemunhas o suspeito se encontrava em sua residência.

Ao chegar na residência do suspeito Kenid Ribeiro Bellini, os policiais foram recebidos pela mãe do mesmo que autorizou a entrada na casa. Ao questionar o suspeito o mesmo confessou ter agredido a vítima devido estar incomodado por conta do som alto.

Diante do exposto Kenid Ribeiro foi conduzido para delegacia de policia civil para as providências que o caso requer.

Não foi divulgado o estado de saúde da vítima.

Por O Território