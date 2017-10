/ / Em Cuiabá, Seduc lança plataforma Escola Digital hoje

A Escola Digital, uma rede colaborativa que permite selecionar e compartilhar os objetos digitais de aprendizagem (ODAs) entre todas as redes municipais e estaduais de ensino, será lançada na próxima segunda-feira (02/10), às 9h, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), em parceria com o Instituto Natura e Instituto Inspirare

O evento conta com a participação do governador Pedro Taques e do secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon.

Já utilizada em outros estados do país, a ferramenta oferece mais de 10 mil recursos educacionais digitais de forma gratuita a alunos e professores, e reúne os melhores conteúdos da internet. O endereço será disponibilizado após o lançamento.

De acordo com as informações da Superintendência de Educação Básica, a Escola Digital vai ajudar os professores a organizarem aulas mais atrativas, interessantes e engajadas. Ela também pode auxiliar os alunos a estudar sozinhos de forma atrativa e proveitosa, pois oferecem objetos diferentes.

Sendo assim, os estudantes da rede estadual terão acesso a jogos, vídeos, vídeo-aulas, áudios, infográficos, deixando ao poder de cada aluno a escolha de como estudar.

“É com essa compreensão que a Seduc firmou a parceria com os institutos para colocar à disposição dos professores, coordenadores pedagógicos e professores os meios digitais que serão incorporados no processo de aprendizagem dos alunos”, destacou a superintendente de Educação Básica, Mirta Kehler.

Nessa direção, técnicos da Seduc, gestores escolares, professores e demais profissionais das unidades escolar serão encaminhados para uma formação continuada em Curso de Educação à Distância, constituídos pelos professores formadores dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação Básica (Cefapros).

Os profissionais serão responsáveis por multiplicar e orientar sobre o uso da Escola Digital e as práticas pedagógicas relacionadas a ela.

PRÓ-ESCOLAS

A ação faz parte do eixo Inovação do Programa Pró-Escolas, o maior programa de investimentos da história da Educação de Mato Grosso.

A iniciativa abrange o desenvolvimento de ações em estrutura, ensino, inovação e esporte e lazer, com foco na melhoria da aprendizagem, na redução da evasão escolar e na valorização dos profissionais da Educação.

Por: Centroeste News / SEDUC