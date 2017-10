/ / Educadores de Nova Santa Helena comemoram Dia do Professor com palestras e café da manhã

Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado no último dia 15, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena.





Através da Secretaria Municipal de Educação, foram presenteados todos os educadores do Sistema Municipal de Ensino com palestra, ministrada pelos professores, Patrício e Fernando, a palestra foi realizada sexta-feira, 13 de outubro, na Sede do Poder Legislativo do Município e reuniu grande parte dos professores e servidores da educação. Durante cerca de três horas.





Além da palestra em que os participantes puderam interagir fazer perguntas e dar sugestões, confraternizar em um delicioso café da manhã com direito a bolo, refrigerantes e salgados. A prefeita Terezinha Guedes, distribuiu flores para todos, em uma singela homenagem feita pela Administração.

“Em nome do nosso Vice Prefeito Marco Zaneti, dos Secretários e dos demais funcionários, parabenizo a todos os professores da nossa cidade, é preciso ter o dom de ensinar para, o desafio, a necessidade essencial de nunca deixar de sonhar e sempre aprender. Parabéns a todos os servidores da Educação.” Declarou a Prefeita.

