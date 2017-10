/ / Educação em Ação

A Secretaria da Educação está promovendo nessa primeira semana de Outubro a aplicação de simulados para aproximadamente 850 alunos da Rede Municipal de ensino com o objetivo de preparar os alunos de 3ª, 5ª e 9ª anos do Ensino fundamental para a Prova Brasil eainda para a ANA Avaliação Nacional de Alfabetização que será realizada no final de Outubro e começo de Novembro.

Esses simulados contribuirão para uma avaliaçãodo nível do ensino das escolas do Municípi o onde Guarantã do Norte ficou em 5º. Lugar no Estado na avaliação passada.

A Secretária de Educação, Diane Caovilla ressaltou a importância da aplicação desses com o objetivo de preparar os alunos para a Avaliação Nacional e que a maior preocupação é avaliar os resultados quedeterminarão como está a educação no município.

A Secretaria de Educação vem sempre trazendo e criando novas ações para manter e melhorar a qualidade de ensino do Município.

Por: Assessoria