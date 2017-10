Duas mato-grossenses, de 18 e 20 anos de idade, foram presas hoje (16) em Dourados (MS), com 26 quilos de maconha em duas malas. As chamadas “mulas do tráfico” foram flagradas pela Polícia Militar em um hotel na Avenida Hayel Bon Faker e levariam a droga para Mineiros (GO).

Kamilla Maria de Moura Floriano, 20, e Danielle Ferreira dos Anjos, 18, ambas moradoras em Campo Verde (a 130 Km de Cuiabá), estavam sendo monitoradas pelo serviço de inteligência da PM. Na manhã de hoje, policiais do Getam (Grupo Tático Motorizado) foram até o hotel onde as duas estavam hospedadas e no apartamento encontraram 17 quilos de maconha na bolsa de Kamilla. Danielle estava com outra bagagem, com mais 9 quilos da droga.

Elas contaram aos policiais que eram de Mato Grosso e contratadas por um homem conhecido por Bruno, para pegar a droga em Ponta Porã(MS) e levar até o interior goiano, por R$ 2 mil cada uma.

Segundo a Polícia Militar, nos últimos dias aumentou o número de prisões de “mulas do tráfico” – pessoas flagradas com pequenas quantidades de droga, geralmente viajando de ônibus. Neste ano, a Guarda Municipal de Dourados apreendeu pelo menos uma tonelada de droga, a maioria em abordagens a ônibus que chegavam da fronteira ao terminal rodoviário da cidade. Em situação idêntica, a PM apreendeu pelo menos 10 toneladas nos últimos meses.

As “mulas” são contratadas por telefone, pegam a droga na fronteira e levam para outros destinos, normalmente fora do estado, com a promessa de receber entre R$ 500 e R$ 2 mil.

