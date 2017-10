/ / Dois senadores de Mato Grosso votam para salvar mandato de Aécio Neves; veja posicionamentos

A maioria da bancada de senadores mato-grossenses ajudou a compor o grupo de 44 parlamentares que votaram contra as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em face do senador mineiro Aécio Neves (PSDB). Com o resultado, o tucano deve retomar imediatamente seu mandato junto ao Senado Federal.

Dos senadores de Mato Grosso, somente José Medeiros votou contra Aécio, seguindo orientação de seu partido, o Podemos. Também por orientação da Executiva, os senadores Cidinho Santos e Wellington Fagundes, ambos do PR, decidiram pela derrubada da medida que havia afastado do mandato e determinado o recolhimento noturno do tucano. Nenhum dos senadores mato-grossenses discursou sobre o voto.

O placar final do plenário marcou 44 votos favoráveis e 26 contra o senador. Conforme manda a Constituição, era preciso que a maioria absoluta dos parlamentares – ou seja, 41 senadores -, votassem pela derrubada da decisão da Primeira Turma do Supremo, que havia afastado Aécio.

Aécio foi denunciado, em junho deste ano, pela Procuradoria-Geral da República, por corrupção passiva e obstrução de Justiça. O senador foi gravado pelo empresário da JBS, Joesley Batista, pedindo um empréstimo de R$ 2 milhões. A gravação foi entregue à PGR junto ao acordo de colaboração premiada de Batista.

Além disso, segundo a PGR, Aécio tentou atrapalhar o curso das investigações da Operação Lava-Jato, na medida em que empreendeu esforços para interferir na distribuição dos inquéritos da investigação no Departamento de Policia Federal.

Por: Olhardireto