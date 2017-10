/ / Detran leiloa 197 veículos em Sinop e Sorriso

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) leiloa 197 veículos aptos a circular nos municípios de Sinop e Sorriso. O leilão é online e os lances já podem ser feitos no portal do leiloeiro

www.faleiloes.com.br , até 9h do dia 24 de outubro (horário de Cuiabá).



Será permitido examinar os lotes nos dias 19, 20, 23 de outubro, das 12h às 18h, nos pátios de Sinop, que leiloa 122 veículos e Sorriso, com 75 veículos. As fotos do site são ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens. O Edital de Leilão Nº003/2017 foi publicado no dia 10 de outubro.



O presidente da Comissão Especial de Leilão, Antoniber Assunção, informa que o leilão é para a venda de automóveis com direito à documentação dos veículos retidos e abandonados pelos proprietários há mais de 60 dias. “Os bens serão leiloados nas condições que se encontram, devendo os interessados vistoriá-los antecipadamente nos dias da visitação. Lembrando que é importante ler cuidadosamente o edital”, explica.



Para informações adicionais os interessados devem entrar em contato com o leiloeiro pelo telefone (65) 3025-7500 ou via e-mail: dadivaleiloes@gmail.com.



Como participar

Para participar do leilão os interessados deverão se cadastrar com antecedência enviando cópias digitalizadas dos documentos para o site: www.faleiloes.com.br . Pessoa física envia: RG, CPF e Comprovante de Residência, com data máxima de 30 dias anteriores ao leilão.



Pessoas jurídicas devem encaminhar as cópias do: Contrato Social devidamente registrado, Cartão de CNPJ e documento de identidade RG e CPF do sócio dirigente, proprietário ou representante legal para o e-mail dadivaleiloes@gmail.com, em até 24hs antes do dia 24 de outubro.



A venda é à vista e será paga pelo arrematante à comissão do leiloeiro no valor de 5% do valor do arremate. Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência, sob pena de responsabilização penal nos termos da Lei no 8.666/93 e perdimento de qualquer valor já pago em relação ao lote.

Por: Nortão Notícias