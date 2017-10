/ / Decisivo, Rafael Coelho marca duas vezes e ajuda o Chiangrai United a passar de fase na Copa da Liga Tailandesa

Quarto colocado na Liga, com 52 pontos, o Chiangrai United segue fazendo uma excelente campanha na Copa da Liga Tailandesa. No último domingo (01), a equipe comandada pelo brasileiro Alexandre Gama avançou para as quartas de final ao golear o Rayong pelo placar de 4×0.





Vice-artilheiro da equipe na Liga com onze gols, Rafael Coelho, que voltou de duas lesões na posterior, foi decisivo mais uma vez. O atacante brasileiro balançou a rede duas vezes e segue fazendo história no futebol asiático. “Feliz em poder ter ajudado mais uma vez a minha equipe. Estou há três anos na Ásia e totalmente adaptado.





Já são mais de cem jogos disputados por aqui desde a minha chegada em 2014, no Guangzhou, da China”, revelou.

Restando seis rodadas para o término da Liga e sem chances de alcançar o líder Buriram, o Chiangrai United foca na conquista da Copa da Liga Tailandesa para encerrar a temporada com um título importante. “Mesmo a competição não dando uma vaga na Champions Asiática, seria um título importante para o clube. Tive a felicidade de conquistá-la em 2015, pelo Buriram, e espero poder repetir esse feito, agora pelo Chiangrai”, finalizou.





O próximo compromisso do Chiangrai United será no dia 14 de outubro, contra o Chonburi, válido pela 30ª rodada da Liga.





Foto Anexada: Divulgação/Chiangrai United

