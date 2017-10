/ / Criminosos encapuzados invadem casa e atiram contra idoso de 65 anos durante assalto

Um idoso de 65 anos foi baleado dentro da própria casa na madrugada desta terça-feira (03), no bairro Nova Esperança, em Cuiabá. Dois criminosos, encapuzados e armados, invadiram a residência e anunciaram o assalto. Os familiares da vítima começaram a gritar e um dos bandidos atirou contra o homem, que foi atingido na altura do joelho.

Narra o boletim de ocorrências (BO) que a vítima relatou que estava na sua residência, no bairro supracitado, quando dois criminosos chegaram em um veículo GM Celtra, de cor preta. A dupla desceu do veículo encapuzada e de posse de arma de fogo anunciou o roubo à casa do homem.

Os familiares acabaram percebendo a ação criminosa e começaram a gritar por socorro. Neste momento, um dos bandidos acabou realizando dois disparos em direção à vítima, sendo que um deles atingiu a perna esquerda, na altura do joelho.

Depois disto, os criminosos fugiram do local sem levar nenhum objetivo da casa. A Polícia Militar foi acionada e rapidamente chegou à cena do crime. Lá, ouviu os relatos da própria vítima, que foi encaminhada pela unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

Foram realizadas rondas pela região, mas sem sucesso na localização dos bandidos. O caso é investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).

