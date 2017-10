/ / Criminoso esquece celular após assalto a residência e acaba preso

Um aparelho celular deixado em uma residência, após um assalto, auxiliou a polícia a localizar um dos suspeitos, minutos após o crime. De acordo com a assessoria, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de roubo, no bairro Jardim Independência. A vítima relatou que três homens haviam entrado no imóvel e agredido ele com uma faca. Depois fugido levando um Peugeot branco, equipamentos eletrônicos e pertences pessoais.

Durante verificação no local, os policiais localizaram o aparelho celular deixado pelos suspeitos. Em buscas pela região, minutos após o crime, o veículo foi localizado na rua São Sebastião, sem a chave. Porém, as roupas roubadas da vítima estavam no veículo.

Também foram realizadas buscas pelo proprietário do celular que foi localizado e encaminhado pelos militares a comparecer na Central de Flagrantes para a ‘retirada’ do pertence. No momento que compareceu a unidade, o rapaz alegou que o aparelho havia sido roubado junto a sua carteira e documentos pessoas naquele mesmo dia. Entretanto, a vítima reconheceu o homem e afirmou que ele era um dos três integrantes que haviam entrado em sua residência.

O suspeito permaneceu preso para confecção dos autos de flagrante e a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde local para atendimento médico.

Por Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/Diego Oliveira/arquivo)