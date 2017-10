/ / Coronel Lesco e esposa pedem para serem reinterrogados sobre caso dos grampos

O ex-chefe da Casa Militar de Mato Grosso, coronel Evandro Lesco e sua esposa, a personal treiner Helen Christy Lesco, pediram para serem reinterrogados pelos delegados Ana Cristina Feldner e Flávio Stringueta. Os novos depoimentos deverão ocorrer nesta terça-feira (10) no Complexo Miranda Reis, bairro Bandeirantes.

Os novos depoimentos criam a expectativa de que ambos poderão elucidar as investigações referentes às interceptações telefônicas clandestina coordenadas pela alta cúpula da Polícia Militar de Mato Grosso e a tentativa de obstrução da Justiça ao tentar gravar o desembargador Orlando Perri.





Na semana passada, Lesco e Helen permaneceram em silêncio perante os delegados.





Evandro Lesco é acusado de financiar o esquema de grampos ilegais e comprar o sistema sentinela usado para escutas os alvos do grupo composto por militares e servidores do alto escalão do governo.





Já Helen Christy Lesco, é acusada de integrar a organização criminosa e de estar agindo em prol do grupo para prejudicar as investigações policiais.





Além de Lesco e Helen, foram presos, por determinação do desembargador Orlando Perri, os ex-secretários de Segurança Pública, Rogers Jarbas, de Justiça e Direitos Humanos, coronel Airton Siqueira, do ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, o sargento João Ricardo Soler e o major Michel Ferronato.





O empresário José Marilson da Silva, ex-sócio da empresa Simples IP Internet, também estava preso desde o último dia 27 de setembro, por conta da Operação "Esdras", da Policia Civil. Porém, foi solto na semana passada após colaborar com as investigações.

