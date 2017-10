/ / Conselho Regional de Psicologia ministra palestra para acadêmicos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte

O Conselho Regional de Psicologia da 18ª Região de Mato Grosso (CRP 18-MT) ministrou aos acadêmicos do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, uma palestra com o tema “O Sistema Conselhos de Psicologia”. O evento aconteceu na última sexta-feira (20), na Câmara Municipal de Guarantã do Norte e contou com a presença do psicólogo Ismael Pereira dos Santos, conselheiro do CRP 18-MT.

Durante a palestra, além do tema principal o Sistema Conselhos de Psicologia e a criação do CRP 18, que representa os profissionais do Estado de Mato Grosso, foram abordados os seguintes pontos: Apresentação do atual Plenário do CRP 18; Questões éticas na prática profissional; Apresentação das Comissões mantidas pelo CRP; Apresentação do CREPOP (Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas) aos acadêmicos.

Segundo o conselheiro Ismael, a interação do Conselho Regional de Psicologia junto às instituições formadoras é muito importante, uma vez que leva conhecimento aos acadêmicos em relação à instituição que representa a categoria profissional e que desde já vão compreendendo quais as funções e atribuições que o referido Conselho possui.

Ele deixou um recado para os futuros psicólogos: “Construam sua formação sempre levando em consideração os princípios éticos e disciplinares da Psicologia enquanto ciência e profissão. Isso fará a diferença na vida profissional de vocês, graduandos, que em breve estarão exercendo a Psicologia em diversos locais e áreas de atuação. Esse zelo com a Psicologia também é nossa atribuição e nossa missão, para que a sociedade receba um atendimento de maneira ética, assertiva e profissional”.

Para o coordenador do curso de Psicologia, prof. Alex Zopeletto, este encontro configurou-se em uma oportunidade para os alunos e professores se atualizarem sobre os assuntos que estão sendo discutidos pelo CRP, compreenderem como funciona o Sistema e poderem tirar dúvidas diretamente com um conselheiro da entidade profissional.

A acadêmica Iza Frider, do 3º semestre, destacou a importância de eventos como este para a sua formação profissional: “É para nós, enquanto Acadêmicos de Psicologia, um momento de especial importância, em que aprendemos, compartilhamos conhecimentos e esclarecemos nossas dúvidas, sobre diversos assuntos abordados entre eles: CFP, CRP MT; CREPOP e Ética na atuação do Psicólogo. Gratidão, aos Diretores da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, Cássio Brizzi Trizzi, Fabiana Varanda Jorge”.

O Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso (CRPMT) é uma autarquia de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira. A função do CRPMT é orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão de psicóloga/o, zelar pela fiel observância dos princípios éticos e contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão. O CRP18 não é apenas o estabelecimento físico ou o grupo de representantes das psicólogas (os), que voluntariamente, em cada momento, faz a gestão, mas é o coletivo composto por todas (os) as (os) psicólogas (os) do Mato Grosso.

Ascom/FCSGN

Fotos: Luciano Guimarães