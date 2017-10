/ / Comissão faz entrega de 122 mil reais a Hospital do Câncer de Cuiabá

Guarantã do Norte e Novo Mundo constituíram uma comissão para trabalhar em prol ao Hospital do Câncer de Cuiabá.

O primeiro Leilão Oficial com almoço foi realizado no dia 24 de setembro no recinto da ACRITA em Guarantã do Norte. Na ocasião foram leiloadas 86 reses. O evento contou com a presença do Dr. Laudenir Moreira Nogueira Diretor Presidente do Hospital do Câncer de Cuiabá e Elenice Mansor coordenadora de Leilões.





Nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro o município de Novo Mundo realizou o Tiro do Laço e o lucro da copa e cozinha foi destinado também ao Hospital do Câncer de Cuiabá.





A soma dos valores destes dois eventos totalizou R$ 122.000,00 (cento e vinte dois mil reais) valores que foram depositados na conta do Hospital e simbolicamente foi repassado um cheque deste valor a diretoria do Hospital do Câncer.





A comissão está motivada para continuar esse belíssimo trabalho em favor da vida. Os organizadores também comemoram o excelente resultado, pois apenas estes dois eventos já superaram os valores repassados o ano passado onde os eventos juntos totalizaram 109.000,00 (Cento e nove mil reais)





Os colaboradores também estão animados com o resultado e principalmente com a transparência da comissão que presta conta dos recursos e divulga os valores repassados.

Da Assessoria