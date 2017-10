/ / Com Melo em campo, Palmeiras cede empate ao Bahia no final

Por Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)

O Palmeiras desperdiçou a chance de alcançar o Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro durante a noite desta quinta-feira. No Estádio do Pacaembu, com o meio-campista Felipe Melo em campo, o time alviverde cedeu o empate por 2 a 2 ao Bahia nos minutos finais.

Com 44 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na quinta colocação. Como o Cruzeiro, terceiro com 47 pontos, já está classificado à Copa Libertadores, o time alviverde também entraria no torneio continental. Já o Bahia contabiliza 32 pontos e sobe para o 14º lugar.

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, último colocado do torneio nacional, no Estádio Olímpico. Já o Bahia, às 19 horas do mesmo dia, pega o líder Corinthians, na Fonte Nova.