/ / Cliente atira em boca de travesti após programa sexual no Zero KM

Uma travesti de 29 anos, identificada como, E.B.M. foi baleada na boca e no braço por um cliente que a contratou para um programa sexual, no bairro Jardim Potiguar, na região do “Zero Quilômetro”, na madrugada desta quarta-feira (11), em Várzea Grande.

De acordo com a PM, policiais da região foram acionados com a informação que uma pessoa havia sido baleada no bairro. Chegando lá, encontraram uma aglomeração e a vítima caída ferida com dois tiros. Eles foram informados que a travesti estava fazendo programa com uma pessoa e o cliente, ao deixar a travesti na rua, teria atirado contra ela.





Logo em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro de Várzea Grande. A travesti foi baleada na boca e no braço esquerdo. O estão de saúde de E.B.M. não foi informado.





Após o crime, o suspeito fugiu em um Citroën C4 Pallas de cor vermelha. Os policiais tentaram localizar o suspeito, mas até a publicação da matéria, o criminoso não havia sido preso.





O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por: Híper Notícia