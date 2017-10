/ / City Gás perde a classificação para Engel No campeonato regional de futebol

A equipe do City Gás, foi para o intervalo vencendo seu adversário por dois gols, mas no segundo tempo, com a saída de alguns de seus principais jogadores, como Clodoaldo que fez um lindo gol de cabeça, e foi substituído e com isso a equipe caiu de produção e a equipe adversária sou muito bem aproveitar as falhas e acabou empatando o jogo.