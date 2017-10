/ / Cinco presos em Sinop, Guarantã e Peixoto por envolvimento com tráfico de drogas em Rondônia

Dois homens foram presos, esta tarde, pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar, em Sinop, outros dois em Peixoto de Azevedo e um em Guarantã do Norte, acusados de associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no estado de Rondônia. As informações foram confirmadas, há pouco, pelo comandante regional da PM, tenente coronel, Gildázio Alves, ao Só Notícias. Dois homens foram presos, esta tarde, pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar, em Sinop, outros dois em Peixoto de Azevedo e um em Guarantã do Norte, acusados de associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no estado de Rondônia. As informações foram confirmadas, há pouco, pelo comandante regional da PM, tenente coronel, Gildázio Alves, ao Só Notícias.

“Na semana passada, os policias federais haviam prendido uma quadrilha por tráfico de drogas em Rondônia. Após isso, ocorreu os pedidos de prisão para esses cinco suspeitos em Mato Grosso. Eles teriam conexão direta com a venda de drogas. Estavam fazendo a lavagem do dinheiro em Peixoto e Guarantã. Por isso, foram presos por associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro”, disse Alves.

O delegado da Polícia Federal de Sinop, Samir Zugaibe, explicou que além das prisões duas pessoas foram conduzidas coercitivamente para prestar esclarecimentos em Guarantã. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Peixoto.

As cinco prisões e as apreensões fazem parte da ‘Operação Fortress’, que apreendeu cerca de R$ 5 milhões em carros de luxo na casa de um dos investigados da PF, em Porto Velho. De acordo com informações do G1 Rondônia, além de Rondônia, a polícia cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias em outros seis estados para desarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O grupo criminoso tinha sede em Porto Velho, de onde comandava a aquisição das drogas e o contato com o fornecedor. Inicialmente, o transporte da droga era feito via terrestre de Rondônia até Fortaleza (CE). Para aumentar os lucros, o grupo passou a realizar o transporte por aeronaves e a responsabilidade por esta etapa da distribuição era de uma parte do grupo criminoso sediado no Mato Grosso.

Foram apreendidos 600 quilos de cocaína durante as investigações.

Por: Só Notícias