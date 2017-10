/ / Chuva com granizo em Cuiabá mata 1 pessoa e deixa mais 6 feridas - veja vídeos

Choveu forte na tarde desta segunda-feira (9) em pontos isolados de Cuiabá e Várzea Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas várias ocorrências provocadas pela tempestade. No bairro Jardim Vitória, 1 homem que trabalhava com uma obra morreu em decorrência da queda de um muro provocada pelo vendaval e outros 6 trabalhadores ficaram feridos.

A vítima foi identificada como o serralheiro Enéas Agnelo Santiago. O corpo foi entregue aos cuidados da Polícia Civil e os feridos socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto-Socorro da Capital.

Ainda em Cuiabá, um poste de energia sofreu um curto-circuito e causou falta de energia na região da arena Pantanal, no bairro Verdão. Bombeiros acionaram a concessionária de energia, Energisa para as providencias.

Imagens feitas por internautas captaram a força do vento no Centro de Cuiabá que derrubou um poste de iluminação.

Em Várzea Grande, o telhado de uma casa caiu no bairro Jardim dos Estados e a Defesa Civil do Município foi acionada para atender a uma queda de árvore. “Teve muita ventania e a árvore acabou tombando”, explicou o secretário da Defesa Civil, coronel Alexander Maia.

No bairro Consil, em Cuiabá, chegou a cair pedrinhas de granizo. A precipitação foi rápida, menos de 5 minutos, mas chamou a atenção pelo fenômeno.

Segundo o diretor de Proteção e Defesa Civil, Coronel Paulo Wolkmer, o fenômeno granizo é normal e até esperado para esta época do ano, que está muito quente. A surpresa foi o volume da chuva em alguns pontos. “Na capacitação da Defesa Civil, no bairro Araes nosso pluviômetro coletou 20 mm de água em menos de 1 hora, o que é considerada uma chuva forte”, afirmou. “Ainda vamos receber relatório do Corpo de Bombeiros sobre o impacto da chuva”, completou Wolkmer.

Previsão da semana

Segundo a chefe do setor de Meteorologia do 9º Distrito de Várzea Grande, Dalvete Cruz, não há previsão de chuvas para a Capital até o final de semana, apenas em pontos isolados. As temperaturas permanecem altas com mínimas de 24 graus e máximas de 39 graus até sábado (16).

Apesar das chuvas isoladas não garantirem diminuição das temperaturas melhoram a Umidade Relativa do Ar (URA). “Hoje estamos com 40% de URA, com essa chuvinha deve melhorar um pouco”.

