/ / Carro com 3 crianças e 4 adultos capota em estrada rural em Sorriso

Um carro com 3 crianças e 4 adultos capotou, em uma estrada de terra a cerca de 20 km da zona urbana de Sorriso, sentido ao município de Ipiranga do Norte. Uma mulher precisou ser removida do veículo pelo Corpo de Bombeiros.



A família, que trafegava em um carro Prisma, visitaria uma fazenda. O motorista perdeu o controle da direção e o automóvel capotou na estrada.



Das 7 pessoas que estavam no veículo, apenas a namorada do condutor precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros devido às dores nas costas e nos braços. Não foi informado se ela sofreu alguma fratura.

MT Agora - Portal De Sorriso