/ / Caminhão que transportava Bois tomba na BR 163 em Terra Nova do Norte

O acidente foi registrado na BR 163 em Terra Nova do Norte no trevo que liga ao município de Nova Guarita na tarde dessa terça feira (24-10).

Segundo informações um caminhão que transportava Bois que seguia sentido Nova Guarita a terra nova perdeu o controle ao adentrar na BR 163 e tombou.

Populares que passaram pelo local informaram ao olhar cidade que apesar do estrago do caminhão o motorista não se feriu, porém alguns animais morreram as margens da pista.

O trevo foi recuperado recentemente e apesar da sinalização a visão para quem faz esse trajeto é complicada, quando percebem motoristas já estão adentrando a Br 163.

Neste trecho vários acidentes são registrados com frequência, por isso os condutores devem prestar muita atenção ao trafegar pelo local.

Por: Olhar Cidade