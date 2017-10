/ / Caminhada quer chamar a atenção para câncer de mama e de próstata

Alertar, conscientizar, prevenir e estimular a qualidade de vida. É com este objetivo que será realizada a “2ª Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul”, no dia 21 de outubro, em Cuiabá. Promovido pelo Hospital Santa Rosa, o evento pretende reunir mais de 200 participantes – entre colaboradores, parceiros e população em geral – para uma manhã repleta de informação e descontração.





Por meio do Outubro Rosa, a campanha visa conscientizar e orientar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama – que pode ser feito com auxílio do autoexame e por meio da mamografia. Enquanto que, pela temática do Novembro Azul, o alerta aos homens é voltado à importância dos exames regulares de próstata, bem como à prevenção e diagnóstico de um dos tipos de câncer mais comum entre a população masculina: o câncer de próstata.





“A palavra-chave é, sem dúvidas, ‘prevenção’. Apesar de ser um evento em prol das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, é necessário que as pessoas se cuidem sempre – em todos os meses do ano. Precisamos, cada vez mais, abraçar essa ideia. Afinal, o controle da sua vida também passa pelas suas mãos. Sensibilizar e informar a população sobre estes temas é essencial para esta missão”, comenta a gerente de Marketing do Hospital Santa Rosa, Eli Candido Soares.





CAMINHADA – No dia 21 de outubro, a largada da caminhada será na Praça Miguel Maluf, em frente ao hospital Santa Rosa, às 7h, com chegada na Praça Cívica do Parque Mãe Bonifácia. No evento, os participantes poderão contar com orientações nutricionais, teste de glicemia e aferição de pressão. Além disso, várias atividades irão animar a manhã do público – que pode contribuir com a doação de alimentos não-perecíveis em prol de instituições de caridade.





CÂNCER DE MAMA – De acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve ter 57.960 novos casos de câncer de mama em 2017 – destes, apenas 1% dos casos da doença correspondem aos homens. Outra pesquisa do Inca revela que duas em cada três mulheres com câncer de mama perceberam o nódulo por si próprias. Já 30% tiveram a doença identificada por meio de mamografias e apenas em 3% dos casos foram profissionais de saúde que detectaram a suspeita.





CÂNCER DE PRÓSTATA – A cada ano cresce o número de casos de câncer de próstata no país. Dados do Inca apontam que são esperados 61.200 novos casos da doença no Brasil em 2017. Trata-se do segundo câncer mais incidente entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente na população masculina. Por ser considerada uma doença assintomática em seu estágio inicial, recomenda-se que os exames sejam feitos a partir dos 50 anos em homens, sem histórico familiar.

Assessoria de Imprensa Hospital Santa Rosa - ZF Press