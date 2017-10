/ / Brasil não perdoa Chile e Argentina vai à Copa da Rússia graças ao gênio Messi

Por SÉRGIO CARVALHO - Campinas

As Eliminatórias Sul Americanas da Copa do Mundo terminaram na noite desta terça-feira com boa vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile, na Allianz Arena, em São Paulo e com a classificação da Argentina, que garantiu sua vaga na Rússia com vitória sobre o Equador por 3 a 0, três golaços do super craque Messi.

O futebol exibido pelo time de Tite só agradou no segundo tempo. No primeiro, o Brasil esteve lento, pareceu desinteressado e nada fez para merecer um placar favorável. No segundo período, no entanto, o time acordou, fez três gols e terminou o jogo aplaudido pela torcida brasileira (Arena palmeirense superlotou e proporcionou renda de 15 milhões de reais).

Brasileiros não perderam a chance de festejar muito os gols contra o Chile

Entre os jogadores do Brasil destaque para o zagueiro Miranda, para o meia Paulinho e para o centroavante Gabriel Jesus. Os demais também produziram um futebol de bom nível, exceto Phillippe Coutinho que foi a maior decepção do jogo.

Neymar teve bons momentos, mas jogou menos do que o fez na Bolívia. Foi dele o passe para o primeiro gol marcado por Gabriel Jesus. O segundo gol do ex-atacante do Palmeiras saiu graças a um passe magistral de William, que substituiu Coutinho no meio do segundo tempo.

O primeiro gol brasileiro foi de Paulinho, que aproveitou rebote do goleiro chileno e fez um gol de puro oportunismo. O Chile pareceu preso pelo nervosismo e não conseguiu jogar o futebol que produzia alguns meses atrás. O placar final, por isso mesmo, foi bastante justo.

OS OUTROS JOGOS

Enquanto o Brasil batia o Chile em São Paulo, a Argentina vencia o Equador em território equatoriano com três gols de Messi. Quem duvidada do super craque argentino e até já lhe fazia críticas severas dizendo que estava em franca decadência (caso de Galvão Bueno dias atrás num programa esportivo da SporTV), caiu do cavalo.

Messi comandou a conquista da vaga argentina

Messi carregou a sua seleção nas costas e a classificou com extrema competência para mais um Mundial.

Nos outros jogos das Eliminatórias da América do Sul, o Uruguai venceu a Bolívia por 4 a 2, em Montevidéu, o Paraguai perdeu em Assunção para a Venezuela por 0 a 1 e o Peru só empatou com a Colômbia em 1 a 1, mesmo jogando em La Paz.

OS CLASSIFICADOS SÃO...

Com esses resultados estão classificados Brasil com 41 pontos ganhos, Uruguai com 31, Argentina com 28 e Colômbia com 27. O Peru ficou em quinto lugar e vai para a Repescagem contra a Nova Zelândia.

Pelo que já vi jogar essa seleção, acredito na classificação peruana de Cueva e Guerrero nessa repescagem, completando assim os cinco representantes Sul Americanos na próxima Copa do Mundo.

Maior decepção desta Eliminatória Sul Americana foi sem dúvida a Seleção do Chile. Tem bons jogadores mas perdeu pontos incríveis até dentro de casa. Foi um vexame!!!