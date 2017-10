/ / Bebê tem braço e clavícula quebrados durante parto em hospital público

Um bebê que nasceu no Hospital Dona Regina, em Palmas, teve um braço e a clavícula quebrados durante o parto. Os pais querem entender porque o parto foi normal, pois uma das médicas queria fazer cesariana. Pedro Miguel nasceu na segunda-feira (23) com 4,6 kg e está internado devido as complicações.

O quarto do bebê está pronto há meses. "Quando fizeram o ultrassom no Dona Regina, deu 2,6 kg. Aí a médica viu e disse que dava parto normal. Uma das médicas falou: 'não, esse menino está muito grande'. Mas mesmo assim, ela fez parto normal. Ele nasceu com 4.610 kg", disse o pai do bebê, Everton Pereira Rocha.

A mãe do menino também continua internada na maternidade. "Sangrou bastante, ficou muito fraca. Ela não está andando, está na cadeira de rodas porque as pernas dela doem muito e as partes dela foram muito machucadas", disse a avó do menino, Maria Tereza Rocha.