/ / Bandidos mantêm 5 vítimas em cárcere privado durante assaltos em Rondonópolis

Dois casos de assalto com cárcere privado foram registrados em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), entre a noite de terça-feira (17) e a madrugada desta quarta-feira (18). No primeiro caso, dois bandidos armados renderam e trancaram no banheiro da casa, quatro pessoas. Na segunda ocorrência dois bandidos invadiram uma casa, amarraram o proprietário e roubaram diversos pertences.

O primeiro caso foi no bairro Jardim Oasis. De de acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram o casal morador do local e dois funcionários.

Nesta ocorrência os assaltantes roubaram a caminhonete de uma das vítimas, que estava carregada com caixas de ferramentas, lixadeira industrial e uma serra elétrica. Eles fugiram do local rumo à BR-364.

Uma das vítimas conseguiu sair do banheiro e comunicar a Polícia Militar sobre o ocorrido.

A guarnição fez rondas pela região, mas não conseguiu encontrar os criminosos nem os pertences das vítimas.

No segundo caso, que ocorreu horas depois, uma dupla de assaltantes em posse de um revólver, invadiu a residência no bairro Jardim Morumbi.

Eles usavam capacete. O dono da casa relatou que primeiro bateram na janela, quando ele percebeu a ação criminosa, os assaltantes já estavam dentro da casa.

Sob ameaças e truculência, a vítima foi amarrada e obrigada a entregar a chave do carro, um VW Gol.

Os criminosos roubaram diversos pertences, entre eles uma televisão, umidificador de ar, notebook, três celulares e R$1.600 em dinheiro.

Os assaltantes fugiram no carro da vítima, levando os itens roubados.

A Polícia Militar realizou rondas pelas imediações, mas até o momento os criminosos e nem os bens da vítima foram encontrados.

Outros casos Na madrugada de domingo (15), em Sorriso (398 km ao Norte de Cuiabá), três assaltantes armados e encapuzados invadiram a casa de uma família, amarraram os moradores e roubaram diversos pertences das vítimas.

Os assaltantes ameaçavam a família e exigiam que fossem entregues os bens. Os criminosos roubaram uma televisão, dois notebooks, dois celulares, calçados, bijuterias além de R$ 2,300 em dinheiro e fugiram fugiram no carro da família, um VW Gol.

Na noite de terça-feira (10), duas casas foram invadidas no bairro Jardim Gramado, em Cuiabá, por assaltantes armados – que fizeram famílias reféns e fugiram com os carros das vítimas – um HB-20 e um Fiat Pálio.

Um bandido foi preso e um menor apreendido na ação.

