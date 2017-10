/ / Bandidos invadem Banco do Brasil e estouram caixa eletrônico

Bandidos invadiram uma agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, e explodiram um caixa-eletrônico. A ação criminosa aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela equipe que faz a segurança da agência, por volta às 3h40, informando que o local havia sido invadido.

Conforme os seguranças, dois homens quebraram a porta de vidro da agência com uma pedra. Eles entraram e explodiram um dos caixas eletrônicos.

Os bandidos fugiram antes da chegada da polícia. Eles deixaram para trás uma mochila com explosivos, lanterna e uma barra de ferro. O valor levado pelos criminosos não foi informado.

Uma equipe especializada em explosivos do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para a coleta do material deixado.

A agência foi isolada e a cena do crime analisada por agentes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O crime passa a ser investigado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

No início do mês, a Polícia Militar evitou o roubo de um caixa eletrônico do Supermercado Paulista, localizado no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá. Os assaltantes chegaram a explodir o caixa, mas foram surpreendidos pela aproximação da viatura.

Os militares estavam passando pela região, para averiguar uma ocorrência em que um taxista teve o carro roubado, mas que já havia sido localizado. Eles se deslocavam até o endereço onde o veículo estava, quando ouviram uma grande explosão vindo de dentro do mercado e foram verificar.

Por: Reporter MT