/ / Bandido arromba carro de sargento que fazia concurso e furta armas

Um sargento da Polícia Militar teve o carro arrombado na Avenida Beira Rio, enquanto realizava prova do concurso de delegado na Universidade de Cuiabá (Unic), na tarde de domingo (13).

O bandido quebrou o vidro do carro e roubou 2 pistolas, uma espingarda, carregadores e diversas munições das armas.

O criminoso também levou um colete à prova de balas, uma algema, um cinto completo da Polícia Militar e um celular.

Todo material estava em posse de um 3º sargento da PM, lotado no Batalhão de Tangará da Serra (239 km a Médio-Norte).

Ele relatou que estacionou o carro na Avenida Beira Rio, perto da Multifort e se deslocou para a faculdade, onde era aplicada a prova para o concurso de delegado.

Após realizar a primeira etapa da prova, o militar foi até o veículo e percebeu que ele havia sido arrombado.

Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), foram até o local do crime e também realizaram buscas na região, mas o autor do crime não foi localizado.

O furto foi registrado na Central de Flagrantes.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf), investiga o caso.

Roubo de armas

Dois dias antes, dois bandidos invadiram a fazenda do juiz José Luis Lindote, da Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande, e fizeram três pessoas reféns.

Os bandidos fugiram levando diversas armas, entre pistolas e espingardas.

Um dos bandidos foi preso no noite de sexta-feira (6) com parte dos matérias roubados da fazenda.

Toda ação dos criminoso foi flagrada por câmeras de segurança da propriedade rural.

Por: Repórter MT