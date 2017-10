/ / Banda Raça Leal de Guarantã do Norte Conquista Titulo Nacional

A Banda Municipal Raça Leal de Guarantã do Norte, que ficou desativada por vários anos voltou a brilhar com força total sob a regência do Maestro Emanoel Miranda, e a Coordenação e Coreografia de Vanusa Miranda, a banda musical retomou seus trabalhos neste ano de 2017.

Formada por 43 componentes, tem participado de diversas apresentações no Município e municípios circunvizinhos, além de conquistar prêmios de âmbit

o estadual que aconteceu em Sorriso. Os alunos que vem num crescente aprimoramento de seu trabalho musical com a Coordenação de seu Maestro acabam de conquistar mais uma importante Premiação. Desta vez no Concurso Nacional de bandas que ocorreu no último dia 14 de outubro, em Cuiabá.

O primeiro lugar ficou para categoria baliza conquistado por Raissa Ávila e em segundo lugar para pavilhão Nacional

Os componentes da banda foram recebidos pelos Vereadores na última sessão ordinária da Câmara Municipal no último dia 16 de outubro e receberam a indicação dos Vereadores para receberem moção de Aplausos pela premiação, que deve acontecer nas próximas sessões.

A Raça Leal que tem poucos meses de reestruturação continua com seu intenso trabalho para novas apresentações musicais.

Segundo o Coordenador de Desenvolvimento de Cultura de Guarantã do Norte Renan Dimuriez, a banda vem sendo de grande importância no Desenvolvimento Artístico e Cultural de nossa Cidade.

O Prefeito Érico Stevan parabenizou os componentes da banda e demonstrou sua satisfação com mais uma conquista que tem abrilhantado o nome de Guarantã do Norte.

Por: Assessoria