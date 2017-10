/ / Avião que saiu de Tangará cai em SP; três morreram

Um avião de pequeno porte, que havia decolado de Tangará da Serra (MT) e tinha como destino São José do Rio Preto, a 440 km da capital paulista, caiu, no início da tarde desta segunda-feira (9), sobre uma casa próxima ao aeroporto, no bairro Jardim alto Rio Preto.

De acordo com informações preliminares, três pessoas que estavam dentro da aeronave morreram.

Havia pessoas na casa, mas não há informações sobre feridos.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave, prefixo PT-DDB, se preparava para pousar quando o acidente ocorreu.

As identidades das vítimas não foram reveladas.

Mais informações em instantes.