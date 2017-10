/ / Atraso no plantio começa a preocupar produtores de MT

O plantio da safra de soja 2017/18 está em 14,4% da área total em Mato Grosso, de acordo com boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Na safra passada, no mesmo período, este percentual passava dos 30%. "O atraso no plantio é a grande preocupação do momento, pois pode impactar na perda da janela ideal para o plantio da segunda safra. Isso é preocupante porque o milho é importante na composição da rentabilidade da propriedade", afirma Endrigo Dalcin, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja). Durante a coletiva de imprensa do início do Circuito Tecnológico Etapa Soja realizada na última segunda-feira, em Cuiabá, o presidente da associação acredita que nesta semana haja um incremento no plantio de forma geral. "Até o dia 25 de novembro ainda é possível plantar e ter boa produtividade", diz. As nove equipes que partiram para verificar o andamento da safra in loco durante duas semanas em todas as regiões do Estado trarão as preocupações e demandas dos produtores rurais, além de amostras de sementes e fertilizantes. Poderão ver, ainda, se já há replantio em algumas áreas. "Ainda não ouvimos relatos de replantio, mas acreditamos que deve haver em alguns talhões. É ruim porque o lucro do produtor é negativo e estamos no limite do custo de produção. Qualquer prejuízo com replantio é custo a mais no mesmo hectare", diz Dalcin. E as expectativas de produtividade não são as mais otimistas, segundo o presidente da Aprosoja/MT. Na safra 2016/17, houve produtividade histórica de 55 sacas por hectare. Este ano, a projeção é de 52 sacas por hectare, tese reforçada pelo atraso no plantio. "Este ano tivemos dificuldades no acesso ao crédito e o preço da soja estava em baixa, o que significa que o agricultor não pode investir muito. Ele investiu o básico, com média tecnologia nas lavouras", explica o presidente. Por isso, acredita Dalcin, o Circuito Tecnológico Etapa Soja é tão importante e é um dos maiores projetos da Aprosoj/MT. "A partir das entrevistas com os agricultores, conseguimos levantar as demandas e traçar os trabalhos internos da associação, sempre buscando a rentabilidade do produtor. É uma troca de informações interessante e bem ampla. A meta é visitarmos 680 propriedades em 62 municípios", finaliza. Os produtores rurais poderão, nesta edição, solicitar aos líderes de equipe para receber a visita em sua propriedade. Para complementar os trabalhos do CT Soja, a Central de atendimento da Aprosoja/MT irá levantar as mesmas informações e demandas. O Circuito Tecnológico Etapa Soja será realizado pela Aprosoja/MT, de 16 a 20 de outubro quando serão visitadas propriedades nas regiões norte e oeste, na semana de 23 a 27 de outubro, será a vez das regiões leste e sul.

Por: Diário de Cuiabá