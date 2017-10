/ / Atacante desencanta, São Paulo vence o Sport e deixa zona de queda

Após oito rodadas consecutivas de agonia, o São Paulo finalmente respira fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com o apoio de mais de 40 mil torcedores, no Morumbi, o time treinado por Dorival Júnior, longe de fazer uma grande partida, jogou para o gasto e derrotou, de forma dramática, o Sport, rival direto na luta contra a degola, por 1 a 0, na ensolarada tarde deste domingo.

Com o gol de Marcos Guilherme – o primeiro dele na casa tricolor -, e as defesas salvadoras de Sidão nos acréscimos da partida, o São Paulo chegou aos 31 pontos, alçou quatro postos na tabela de classificação e agora ocupa o 13º lugar, a 12 rodadas para o término do torneio nacional. O Sport de Vanderlei Luxemburgo, por sua vez, perdeu duas posições e agora flerta mais de perto com o rebaixamento, ocupando a 16ª colocação, com 30 pontos.

Em função da última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, ambas as equipes terão bastante tempo de preparação para a sequência do Brasileiro. Em 11 de outubro, uma quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o São Paulo visitará o Atlético-MG, no Independência. No dia seguinte, a partir das 17 horas, o Sport enfrentará o Vitória, no Barradão.

Por Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)