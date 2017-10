/ / Assessor do presidente da Assembleia morre em grave acidente

O assessor parlamentar de Eduardo Botelho (PSB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), e ex-vereador por Cáceres, Célio Silva, morreu em um gavre acidendente envolvendo um carro, um caminhão e uma carreta no km 612 da BR-364, próximo ao município de Poconé (104 km ao Sul de Cuiabá).

O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (19) e também vitimou o motorista de um dos caminhões envolvidos no acidente.

Conforme testemunhas, Célio Silva estava em um VW Gol da Assembleia. O carro estava com um vazamento de óleo e ele parou para pedir ajuda aos ocupantes do caminhão, que também estava parado na beira da pista com um pneu furado.

Tanto o caminhão, que é de um mercado de Cáceres, quanto o carro em que o parlamentar estava, foram atingidos por uma carreta – que vinha em alta velocidade.

Célio morreu ainda no local do acidente. O motorista do caminhão, identificado como José Gonçalves, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um ajudante de caminhão escapou do acidente, pois havia atravessado a rodovia e ido em direção a um morro após o veículo parar. Ele confirmou a dinâmica do acidente para a imprensa local.

O motorista da carreta que atingiu os outros veículos foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres em estado grave.

Imagens gravadas, por internauta, mostram como os veículos ficaram após a batida.

Em nota, o presidente da AL, deputado Eduardo Botelho, lamentou a morte de Célio. Botelho afirmou que a vítima não media esforços para ajudar no desenvolvimento do Estado.

Veja a nota na íntegra

NOTA DE PESAR

O presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho lamenta a morte do assessor parlamentar da Presidência, Célio Silva, que faleceu no início da noite desta quinta-feira (19), num acidente na estrada indo a Cáceres.

Casado com Adriana Silva, Célio deixa dois filhos. Foi vereador mais votado em Cáceres nas eleições de 2008 e presidente da Câmara Municipal.

"É com pesar que lamentamos a morte do nosso companheiro Célio, militante político que não media esforços para ajudar no desenvolvimento de Mato Grosso. Deus conforte a sua família nesse momento de dor", disse Botelho.

Por: Repórter MT