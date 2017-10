/ / Artigo de professora da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é publicado em revista científica da UFRJ

A professora Deonice Maria Castanha Lovato, que leciona na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, teve um artigo de sua autoria publicado na Revista Política e Planejamento Regional, vinculada a UFRJ (RPPR Rio de Janeiro, vol. 4, no. 1, 2017), em que foram selecionados oito artigos ao lado de autores professores de pós-graduação da UFRGS, UFPR, UFSC, PUC-PR, URRJ, UFMG E Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).

Neste semestre, a professora teve artigos publicados em anais dos seguintes eventos: 25º SemiEdu da UFMT, VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária da Unemat, juntamente com a coordenadora do curso de Pedagogia, prof. Hermenegilda Morais Correa e prof. Valdecir de Carvalho. Escreveu quatro artigos para a Revista (N)ativa, que serão publicados na próxima edição de 2017, em parceria com os acadêmicos do curso de Pedagogia e foi aprovada no processo seletivo para Doutorado em Geografia pela UFPB, em João Pessoa. Foram 54 candidatos, 15 aprovados e a prof. Deonice ficou em 5º lugar.

A professora Deonice possui graduação em História e Geografia pelo Centro Universitário de Adamantina – UniFAI (1984); Especialização em Metodologia do Ensino pela Faculdade de Educação de Fátima do Sul – FEFS (1993); Especialização em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT (2012); e Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (2003).

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte agradece a professora por elevar o nome da Faculdade através de suas publicações e parabeniza por suas conquistas!

