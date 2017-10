/ / Aproximadamente 800 alunos estão participando da III Olimpíadas Escolares Infantil de Gtã do Norte

A abertura da III Olímpiadas Escolares Juvenil, Mirim e Pré-mirim, em Guarantã do Norte /MT teve início neste dia 09 de outubro e terá seu término previsto até a segunda quinzena do mês de novembro, no Ginásio de Esportes Bezerrão. O hino nacional foi executado pela Banda Municipal da Raça Leal, abrilhantando ainda mais o evento esportivo e contou com a presença das autoridades locais.





A competição reúne alunos –atletas de escolas públicas e privadas, houve também o acendimento da Pira Olímpica e o juramento do atleta, que estarão disputando a Olimpíadas nas modalidades de Futsal, Handebol, Basquete e Voleibol nas categorias masculino e feminina. Os jogos estão sendo realizados no Ginásio Municipal Bezerrão e quadra Municipal da escola Guarantã.





O evento festa sendo realizado pela coordenadoria Municipal de Esporte Escolar, pelo coordenador Célio Ribeiro, que vem desenvolvendo um excelente trabalho no esporte estudantil levando as crianças além da formação de cidadãos, também futuros atletas.

Por: Leila Souza (Fotos: Wilson Costa - To Be)