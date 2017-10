/ / Alta Floresta: tiros são disparados contra bar no Boa Nova 1

O fato ocorreu por volta das 07h30 de ontem, domingo (01), em um bar localizado na avenida São Judas Tadeu, bairro Boa Nova 1, em Alta Floresta. De acordo com o comunicante, um homem chegou em um veículo Uno, branco, parou o automóvel e efetuou alguns disparos contra o estabelecimento. Logo em seguida o mesmo saiu correndo com o automóvel. Não houve feridos. As causas deverão que motivaram os disparos deverão ser apuradas.

