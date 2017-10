/ / Alta Floresta: profissionais da saúde esperam receber salários amanhã (10), manifestos podem ocorrer

Na última sexta-feira (06), foi realizada na sede do SISPUMAF (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta) a assembleia geral que discutiu a questão dos atrasos salariais registrados pelos servidores junto a prefeitura municipal de Alta Floresta. Os profissionais estão preocupados com o cenário que vem sendo registrado, causando insegurança aos servidores. De acordo com o presidente do Sindicato Rogério Francisco da Silva, a administração informou que deverá pagar amanhã, dia dez de outubro. Caso o salário não seja depositado, os servidores voltam a se reunir no dia 11 para se organizarem. “Faremos manifestos, os servidores da saúde estão muito descontentes com está situação que o município está passando, é preocupante mas nós como entidade que defende os servidores públicos municipais temos que representa-los e defende-los”, disse ao Notícia Exata. Ficou decidido em assembleia, que caso a prefeitura de Alta Floresta não pague amanhã, dia 10, outra assembleia já está agendada. “Vamos fazer outra assembleia no dia 11, às 17h30 e decidir fazer manifesto com faixas e cartazes no dia 16 pela manhã na frente da secretaria de saúde, das 07h00 às 09h00 e posteriormente, das 09h00 às 11h00 vamos para frente da Câmara”, acrescentou.

Por: Notícia Exata