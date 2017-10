/ / Alta Floresta: educação municipal deflagra greve e realizará atos públicos

Cerca de 400 servidores municipais da educação municipal de Alta Floresta, norte do estado estiveram reunidos em assembleia geral na tarde desta terça-feira (17), no auditório do Museu de História Natural, onde decidiram entrar em greve já a partir desta quarta-feira (18). A assembleia contou com a participação do Presidente da direção central do Sintep, Henrique Lopes. A decisão foi tomada em virtude dos constantes atrasos salariais registrados, inclusive os servidores até este dia 17 não receberam seus salários relativos ao mês de setembro. Outra reivindicação é quanto à falta de concurso público e também a possibilidade de apresentação de projeto de lei que altere novamente a carga horária dos servidores, passando de 30 para 40 horas, o que é considerado um retrocesso pela classe. Conforme Ilmarli Teixeira, representante do Sintep em Alta Floresta, além da greve um ato público será feito a partir das 07h30 em frente a secretaria municipal de educação, como forma de responsabilizar a secretária municipal, Iunar Portão. “Um retrocesso encaminhado pela própria secretária municipal de educação, que é uma servidora de carreira na rede municipal, então é inadmissível a gente ter pessoas que se prestem a este tipo de papel”, disse Ilmarli. Outros autos serão realizados, um na quinta-feira (19) em frente a câmara municipal a partir das 07h30, como forma de alerta, caso o executivo leve o projeto que altera a carga horária dos servidores. “Vamos fazer este ato porque o executivo tem levado outros projetos para serem votados em regime de urgência, sem que a população saiba, sem que haja articulação da sociedade para participar”, pontuou. Na sexta-feira (20), a categoria deve fazer outro ato público em frente à prefeitura. “O Sintep fará uma oficina de financiamento o mais rápido possível e apontará meios para a resolução ou minimização dos problemas. Porém a arrecadação do município não cresceu de ou seja estagnou”, disse.

Por: Notícia Exata