/ / Acidente com vítima fatal é registrado na BR 163 em Matupá sentido a Guarantã do Norte

Um acidente com uma vítima fatal foi registrado no início da noite desta quarta-feira (18-10) por volta das 18h30min na BR 163 próximo ao armazém Paiol em Matupá sentido a Matupá, uma motocicleta Lander placa de Guarantã do Norte-MT JYN 2424 bateu de frente com uma carreta placa de Jaciara-MT NUB 9156.

O motociclista Adriano Souza Pinto, 32 anos, bateu de frente com a carreta ao invadir a pista contrária, ele seguia para Guarantã do Norte, ele veio óbito no local, a motocicleta Lander ficou totalmente destruída, pois pegou fogo na mesma que foi consumida rapidamente pelas chamas.

A cena para quem passava pelo local era triste. A ambulância do Hospital Municipal de Matupá foi acionada, mas não pode fazer nada, pois Adriano já se encontrava sem vida.

A Polícia Militar realizou os primeiros procedimentos, a Politec foi acionada juntamente com a Policia Rodoviária Federal. O trânsito ficou complicado no local devido o grande fluxo de veículos principalmente caminhões.

Por Olhar Cidade da Redação (Foto: Leandro Lima)