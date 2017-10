/ / Acadêmicos de Sistemas de Informação promovem Campanha de Recolhimento de Lixo Eletrônico

Os acadêmicos do 2º semestre de Sistemas de Informação da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte inauguraram nesta quinta-feira (19), o primeiro Ecoponto (posto de coleta) da região norte de Mato Grosso, para promover a Campanha de Recolhimento de Lixo Eletrônico, em parceria com a NTR – Soluções Ambientais, empresa de reciclagem.

O objetivo da campanha é dar destino correto para o equipamento eletrônico que não possui mais utilidade, evitando o acúmulo nos lixões, visto que, na composição dos equipamentos eletrônicos existem substâncias tóxicas como mercúrio, chumbo, cádmio, berílio e arsênio altamente poluentes e perigosas à saúde humana. Através da parceria com a NTR – Soluções Ambientais, a Campanha intenciona promover a devolução ao ciclo produtivo de metais nobres e preciosos, retardando o esgotamento de reservas naturais destes minérios.

Segundo o coordenador do curso de Sistemas de Informação, prof. Thiago Lanci, quando descartamos um equipamento eletrônico que não possui mais utilidade, estamos gerando lixo eletrônico, também conhecido como ‘’e-lixo’’, desta forma, a campanha tem o intuito de conscientizar a comunidade local e regional a respeito da Sustentabilidade em relação ao e-lixo.

Computadores (CPU, HD, monitores drives de CD e disquete, impressoras, teclados, placas mãe, placas de fax, placas de rede); Equipamentos digitais (celulares, máquinas fotográficas, aparelhos de fax, aparelhos de telefonia) e Equipamentos eletrônicos (Tv´s, DVD´s, videocassetes, aparelhos de som) serão coletados e, em seguida, será feito o primeiro passo de triagem, onde é separado cada tipo de material de acordo com sua classificação. Após a triagem, os acadêmicos irão montar computadores com as peças que funcionarem para doar para entidades, promovendo a inclusão digital. Já o E-Lixo será encaminhado para a NTR para que seja reciclado.

O lançamento da Campanha fez parte da I SINFO – Semana de Informática, evento que celebrou o Dia do Profissional da Informática. Após a apresentação de um vídeo sobre a importância da sustentabilidade, os acadêmicos realizaram panfletagem.

Os acadêmicos de Sistemas de Informação convidam a comunidade acadêmica e população para participarem desta Campanha. Quem tiver equipamento eletrônico que não tenha mais utilidade poderá trazer até a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte e depositar no EcoPonto de Coleta E-Lixo .

Ascom/FCSGN