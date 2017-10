/ / Acadêmicos de Psicologia desenvolvem Projeto ‘Colorindo a Alma’ na APAE de Peixoto de Azevedo-MT

Por Edeir Júnior – Notícia VIP

Fotos: Robson Almeida – Olhar Notícias

A nossa reportagem esteve acompanhando os acadêmicos do 2º Semestre do Curso de Psicologia da UNIFLOR de Guarantã do Norte-MT em uma ação filantrópica de inclusão social. Trata-se do Projeto ‘Colorindo a Alma’ desenvolvidos por cerca de 40 alunos na referida faculdade de abrangência regional.

Foi levada para a estrutura física da APAE Peixotense uma gama de at ividades interativas, dinâmicas e de inclusão social. Foram desenvolvidas pintura artística facial, visitação as salas pelos personagens infantis Chaves, Bela Adormecida, Boneca Joaninha e Palhaços, distribuição de balinha, pirulito, pipoca, sucos e sorvetes. Além de muita dança, música e brincadeiras.

Todos curtiram a tarde de alegria, diversão, entretenimento e principalmente de respeito, valorização, incentivo e fortalecimento da amizade junto aos mais de 75 portadores de necessidades especiais atendidos pela instituição. Na oportunidade também foram doados alimentos não perecíveis para o fortalecimento da merenda escolar servida as crianças, adolescentes, jovens e até adultos assistidos pela APAE. Os alunos da Turma A de Psicologia da UNIFLOR se emocionaram ao poder contribuir com a entidade filantrópica, em especial por passar momentos agradáveis com essas pessoas tão afetuosas, extraordinárias e merecedoras de atenção, carinho, amor, proteção e acima de tudo companheirismo e respeito.