/ / Acadêmico Franti Paleci realiza sua primeira Exposição de Arte na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte

O acadêmico Franti Paleci Aceli, do 2º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizou sua primeira Exposição de Arte: Técnica em Grafite, nesta terça-feira (24), na área de convivência da Faculdade.

A Exposição foi organizada pela coordenadora do curso prof.ª Hermenegilda Moraes Correia e prof.ª Cintia Cavalcante e contou com o apoio dos acadêmicos do 2º semestre.

Franti, que é da etnia Kaiabi, começou a desenhar ainda criança. Seus trabalhos retratam a beleza da natureza e das pessoas. Muito feliz com o resultado, ele agradeceu a coordenadora Hermenegilda, a prof.ª Cintia e seus colegas pelo apoio, além da comunidade acadêmica que apreciou a manifestação artística.

Fonte: Ascom/FCSGN