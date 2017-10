/ / A postura indigesta de Alckmin

A disputa surda entre o prefeito João Doria (PSDB) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) pela indicação ao nome do partido que será alçado a disputa presidencial ganhou nesta sexta-feira (20) seu capítulo mais ridículo. Com uma postura infantil e com uma falta de noção monumental, o governador Geraldo Alckmin publicou em seu facebook uma ilustração simplória, propaganda inoportuna do seu programa Bom Prato. Objetivo: alfinetar grosseiramente o prefeito e possível rival João Doria. Pueril e indigesta, a peça feita exclusivamente para alfinetar Doria aproveita do tiroteio e a polêmica que atingiu o prefeito quando ele anunciou que utilizaria um composto produzido a partir de alimentos próximos do vencimento, a farinata, na merenda escolar. Provocação de ocasião no momento errado.

Alckmin não percebeu a gravidade da situação, e preferiu brincar com uma das maiores mazelas do estado que ele administra, a fome cotidiana de adultos e crianças. Justo ele, que em seu governo enfrentou denúncias de corrupção envolvendo a distribuição de merenda escolar. Uma postura indigesta de um governante que deveria saber a hora de cutucar, brincar e debochar. Deselegante e inoportuno, Alckmin fez troça na hora errada. O País não precisa de provocações e sacadas engraçadinhas, precisa de ações sérias que ajudem a demolir seus infindáveis problemas.

Por: R7