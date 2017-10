/ / 8 equipes classificadas na Copa regional de futebol em Guarantã do Norte

Após vários finais de semana, com jogos sendo disputados no estádio Macedão, em Guarantã do Norte/MT, o campeonato Regional de futebol com equipes da região norte do Estado, teve a sua última rodada neste final de semana (21 e 22/10), oito equipes passaram para a próxima fase e oito deram adeus a competição.





A próxima fase, as equipes conheceram seus adversários através de sorteios, os jogos estarão acontecendo no próximo final de semana nos dias 28 e 29, sendo dois jogos no sábado e dois no domingo, os jogos serão no sistema, perdeu estará fora da competição, a equipe que ganhar passara´ para a semifinal.





Confira os resultados e as equipes classificadas:

Sábado (21/10)

02 X 02 Engel (classificou Engel); City GásEngel (classificou Engel);

07 X 02 Sabrina Calçados, (Classificou Unidos da Pascoa); Unidos da PascoaSabrina Calçados, (Classificou Unidos da Pascoa);

Domingo (22/10)

02 X 00 Araguaia (Classificou Transaragão); TransaragãoAraguaia (Classificou Transaragão);

01 X 03 Força E. C. (Classificou Força). Pity MotosForça E. C. (Classificou Força).





Classificados por claves:

Chave “A”,

1º Lugar, Juventus;

2º Lugar, Unidos da Pascoa.

Chave “B”,

1º Lugar Engel;

2º Lugar Transaragão.

Chave “C”,

1º Lugar, Fazenda Bom Futuro,

2º Lugar, Matupá.

Chave “D”,

1º Lugar, Terra Nova do Norte;

2º Lugar, Força E. C.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (fotos: Célio Ribeiro)

Trio de arbitro que conduziram as partidas: Samuel, Gil e Jonas.