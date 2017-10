/ / 2a. fase Concurso Público Agente de Saúde

Começa a 2ª Etapa do teste Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde nos dias 16 a 20 de outubro de 2017.





A Secretaria Municipal de Saúde informa a todos os candidatos selecionados na 1ª Etapa no Processo Seletivo 001/2017/Saúde as datas da 2ª etapa do Processo Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde que será realizado entre os dias 16 a 20 de outubro de 2017.





Nessa 2ª etapa, devido ao grande número de aprovados, será aplicado um Curso que acontecerá nos dias 16, 17,18 e 19 de outubro dividido em 2 turmas nos períodos matutino, no horário das 8:00 as 12:00 h para a 1ª Turma e no período vespertino para a 2ª Turma das 13:00h as 17:00h.





Durante o Curso serão abordados vários temas tais como: A Família e o trabalho do PSF; Saúde da Criança/Vacinas; Ética Profissional, abordagem psicológica; Saúde Mental e a importância do trabalho em Rede; Saúde do Adulto; Idoso /Diabetes e Hipertensão; Saúde da Mulher/Preventivo de Câncer do Colo Uterino; Pré Natal/Puerpério; DST/HIV /AIDS e Saúde do Adolescente, sendo que os mesmos serão ministrados nos turnos matutino e vespertino.





A participação nos dias do curso terá a obrigatoriedade de aproveitamento de 100%, sob pena de eliminação.





A Prova final será realizada no Auditório da AJES/Faculdade do Norte do Mato Grosso localizado a Rua dos Oitys nº 150 Bairro Jd Vitória em Guarantã do Norte, no dia 20 de Outubro de 2017 e terá início às 8:00 h, sendo necessário que os candidatos estejam no local da prova com 40 minutos de antecedência.





Para saber a lista de candidatos aprovados na 1ª fase clique aqui.: http://www.guarantadonorte.mt.gov.br/fotos_downloads/1797.pdf