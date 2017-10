/ / 1° Feira de Adoção de cães e gatos, organizada pela AACG, será realizada no dia 4 de novembro

O evento contará com diversas atividades e a presença especial do Sargento Vidal, reconhecido por seu trabalho de resgate de animais de rua.

Junto com a ajuda de voluntários e parceria do comercio local, será realizada a 1° Feira de Adoção de cães e gatos (filhotes e adultos), animais resgatados da rua, começando as 14 horas na Clinivet, Rua dos Cajueiros 232, Centro - GTA. O evento contará com a presença especial do Sargento Vidal, de Cuiabá, Policial Militar atuante da causa animal a pouco mais de dez anos. O defensor da causa apresentara a palestra "Adoção responsável - abandono - maus tratos animais". O Doutor Veterinário Adriano Tomitam, dono da Clinivet, oferecerá orientações de saúde animal, para o cuidado de seu pet. Além de expor os animais que procuram uma família que cuide deles, a Associação estará coletando ração de cães e gatos para ajudar os Lares Temporários, a qual também poderá ser adquirida na Clinivet. Para os assistentes, será servido um coffee break e serão sorteados brindes. O evento é gratuito e para toda a família. Fonte: Olhar Cidade com Flor Mesquida