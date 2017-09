/ / Zagueiro do Palmeiras, Antônio Carlos lança aplicativo para os sistemas IOS e Android

Está disponível para download na App Store e Google Play o aplicativo do zagueiro Antônio Carlos, que atualmente defende as cores do Palmeiras. Lançado na última semana, o app permite ao usuário acompanhar ainda mais de perto a carreira do jogador. É possível ver notícias, resultado de jogo, fotos e vídeos, além de ter acesso ao perfil do atleta, com redes sociais e informações sobre sua carreira.





Para o jogador, que já vestiu a camisa de clubes como Corinthians, Avaí, Flamengo e Ponte Preta, é importante estar presente em mais uma plataforma de mídia, que já faz parte do dia a dia de boa parte da população e dos torcedores. “Achei muito legal quando surgiu essa oportunidade e topei ter o meu próprio aplicativo.





É mais um meio de comunicação, afinal hoje as pessoas estão sempre ligadas em seus smartphones. Acho que é importante acompanhar esse processo de modernização e investir nestas novas ferramentas que vem surgindo”, avaliou o atleta de 24 anos. O aplicativo é fruto da parceria entre as empresas Djamba Tecnologia e AV Assessoria de Imprensa, responsável pela comunicação do defensor palmeirense.





Dentro de campo, Antônio Carlos vem trabalhando para conquistar espaço na equipe nesta últimas 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o zagueiro participou do Campeonato Paulista e Libertadores, além da Série A do Brasileirão. “Estamos nos encaminhando para a parte final do ano. Temos ainda boa parte do returno para disputar e muita coisa pode acontecer. Sabemos que a distância para o líder é grande, mas vamos lutar até o fim para buscar pelo menos a vaga na Libertadores. Nosso foco agora é 100% no Brasileirão”, concluiu.





O Palmeiras volta a campo no domingo (24), às 16h, quando enfrenta no Maracanã o Fluminense.

Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa